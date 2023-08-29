«غرفة القاهرة التجارية»: حوافز الرئيس للصناعة تدعم حلم الـ«100 مليار دولار صادرات»

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بالحوافز التي منحها الرئيس عبدالفتاح السيسي للصناعة المصرية، مشيرا إلى أنّها حوافز غير مسبوقة في تاريخ الدولة، ولها أهمية كبيرة لتعميق الصناعات الوطنية وتعزيز الصادرات.

دعم الرئيس للاقتصاد المصري

وأضاف السمدوني، في تصريحات صحفية عنه، أنّ المجتمع الصناعي المصري، يجب أن يحقق طفرة كبيرة بعد الحوافز المقدمه له من الرئيس السيسي، بما يدعم الاقتصاد المصري، ويساعد في الوصول لحلم 100 مليار دولار صادرات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقا للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، وتمثلت فيما يلي.

منح الرئيس للصناعات الثقيلة

1- الإعفاء من الضرائب بأنواعها، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، شرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقا لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات.

2- إمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات، شرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقا لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.

3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، شرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.