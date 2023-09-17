«التنمية المحلية»: جار تنفيذ 578 مشروعا بـ7 مليارات جنيه في الدقهلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

مشروع تطوير الريف

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إذ يستهدف البرنامج في المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابع بمركز شربين.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمحافظة حوالي 578 مشروعًا وتبلغ التكلفة الإجمالية لها حوالي 7 مليارات جنيه، في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعي والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية وجاري متابعة معدلات تنفيذ باقي المشروعات المستهدفة.

مبادرة حياة كريمة

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هي المشروع الأضخم الذي سيغير وجه الحياة في قرى الريف المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في الريف، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى المستهدفة ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تركز في مرحلتها الأولى بالمحافظة على القرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن المبادرة غيّرت الواقع في كل القطاعات الخدمية بالقرى المستهدفة بمركز شربين في التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها بالإضافة إلى توفيرها للآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

تشغيل 8 مجمعات حكومية

وقال محافظ الدقهلية إنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 8 مجمعات حكومية في قرى: «كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربيني وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة»، وإنشاء 8 مجمعات «زراعية - بيطرية» متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمزارعين بالإضافة إلى الأسواق النموذجية والنقاط الشرطية وغيرها من المشروعات التي تهم المواطنين من أبناء القرى المستهدفة كخدمات البريد والأحوال المدنية.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية، جهود المحافظة للانتهاء من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، إذ أشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وتجهيز مقر الشبكة بنسبة 100%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية هذا المشروع المهم الذي يتابعه الرئيس السيسي في جميع المحافظات لدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، إذ يعمل المركز باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

معارض أهلا مدارس بتخفيضات

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين والسيطرة على الأسواق والتصدي لجشع التجار وكذا توفير كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس في إطار قرب حلول العام الدراسي الجديد، إذ أشار الدكتور أيمن مختار إلى افتتاح المحافظة لعدد من معارض «أهلاً مدارس» في عدد من المراكز والمدن وجاري التوسع في إفتتاح عدد آخر من تلك المعارض ليغطي جميع أنحاء المحافظة والذي يتضمن كافة مستلزمات المدارس بخصومات لا تقل عن 30%.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.