محافظ الجيزة: ارتفاع معدل إنجاز مشروعات «حياة كريمة» بالمرحلة الأولى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التنسيق والمتابعة الدورية من قبل أجهزة المحافظة مع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح؛ للوقوف على نسب تنفيذ المشروعات وتذليل أي عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقائه مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والحوامدية والبدرشين والعياط والصف وأطفيح؛ للوقوف على مستوى الخدمات ومناقشة عدد من الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني تلك الدوائر.

ارتفاع معدل الإنجاز بكل المشروعات

كما أشار المحافظ إلى ارتفاع معدل الإنجاز بكل المشروعات المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة حيث تم افتتاح العديد منها، والتي ساهمت في تحسين شامل بجودة حياة المواطنين في القرى المدرجة بالصف وأطفيح ضمن خطة الدولة؛ لتوفير الحياة الكريمة لكل المواطنين.

وفي السياق ذاته، أكد المحافظ الانتهاء من توفير قطع الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية للمبادرة، والتي تضم مراكز ومدن البدرشين، والعياط، ومنشأة القناطر في نطاق المحافظة، مشيرا إلى أنّ المحافظة لا تدخر جهدًا نحو توفير كل الخدمات والتسهيلات اللازمة للجهات المشاركة والشركات المنفذة للأعمال تمهيدًا لبدء العمل بمختلف المواقع فور انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.

تركيب الوصلات المنزلية

وناقش المحافظ خلال اللقاء مع الحضور الموقف التنفيذي لمشاريع الصرف الصحي بقرى الشيخ عثمان، وأم خنان وزاوية أبو مسلم، ونزلة الأشطر ومنيل شيحة وطموه، موجهاً بسرعة الانتهاء من المراحل الجاري العمل بها، وتركيب الوصلات المنزلية لتوفير خدمات مرفق الصرف الصحي لأهالي تلك المناطق.

وبشأن منظومة الأسواق الحضارية، أشار راشد إلى أنّ المحافظة عكفت على تنفيذ مشروع حضاري يشمل القضاء على كل الأسواق العشوائية بالمحافظة؛ لتحسين الرؤية البصرية والقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين وتحسين الحركة المرورية حيث شهدت المحافظة افتتاح العديد من الأسواق الحضارية خلال الفترة الماضية بمختلف القطاعات.

ونوّه بالانتهاء من تنفيذ سوق العياط الحضاري، والذى من شأنه إحداث نقلة كبيرة في خدمات البيع والشراء المقدمة للمواطنين من خلال توفير احتياجاتهم من الخضروات والفاكهة بأسعار مناسبة.