شروط التقديم لوظائف وزارة التنمية المحلية.. متاح لمدة شهر

أعلنت وزرة التنمية المحلية، تفاصيل الوظائف القيادية المطلوبة وفتح باب التقديم لها من اليوم حتى 16 أكتوبر المقبل، عبر موقع وزارة التنمية المحلية، ومن الوظائف القيادية المطلوبة سكرتيري عموم وسكرتيري مساعدين ورؤساء أحياء ومدن منها ما يلي:

- سكرتير عام المستوى الوظيفي الممتاز.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي الممتاز.

- سكرتير عام المستوى الوظيفي العالي.

- سكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي العالي.

- رئيس حي المستوى الوظيفي العالي.

- سكرتير عام مساعد المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس مركز ومدينة المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس مدينة المستوى الوظيفي مدير عام.

- رئيس حي المستوى الوظيفي مدير عام.

وظائف سكرتير عام

من يتقدم لشغل الوظيفة يجب عليه التمتع بعدد من المهارات منها القدرة على القيادة والتوجيه، القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ، القدرة على قيادة فريق العمل، اكتشاف الابتكار والإبداع لدى مرؤسيه، إدارة الوقت متابعة تنفيذ السياسة العامة للمحافظة وسير العمل الذى تقوم به الأجهزة التنفيذية.

المستندات المطلوبة:

- بيان حالة وظيفية حديث شامل معتمد ومختوم من السلطة المختصة.

-المستندات الدالة على مستوى المهارات والقدرات.

- مقترح تطوير الوظيفة.

- الإنجازات السابقة معتمدة ومختومة

- شهادة قانونية معتمدة من جهة العمل الأصلية والجهة المنتدب إليها في حالة الندب.

- صورة من تقارير تقويم الأداء في آخر عامين.

- صور شخصية وصورة بطاقة الرقم القومي.

وظيفة رئيس مدينة

يتطلب التقديم لها قضاء مدة بينية عام على الأقل في وظيفة بالمستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة مقدارها 19 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة ،والحصول على مؤهل عالي مناسب، مع استيفاء النموذج المعد للتقديم للوظيفة ويمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية لوزارة التنمية المحلية من هنا.

10 وظائف سكرتير عام مساعد

الغرض من الوظيفة المعاونة في تنفيذ أساسيات وإجراءات العمل بالمحافظة، والمعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل، والقدرة على وضع الخطط ومتابعة إجراءات التنفيذ.

وظائف رئيس مركز ومدينة

تتطلب خبرة تتمثل في قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة بالمستوى الوظيفي الأدنى له مباشرة، أو قضاء مدة مقدارها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

وظيفة رئيس حي

الغرض من الوظيفة متابعة تنفيذ السياسات العامة للحي وسير العمل الذي تقوم به الأجهزة التنفيذية بالحي.