«اقتصادية قناة السويس»: استقبال 275 سفينة خلال أغسطس الماضي

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، قد سجلت حركة تداول للسفن خلال شهر أغسطس الماضي، بإجمالي حمولات بلغ 4.134.959 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 349.957 حاوية مكافئة من خلال استقبال 275 سفينة متنوعة خلال الشهر.

41 سفينة حاويات بميناء غرب بورسعيد

وذكر البيان استقبال ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية 41 سفينة حاويات، بطاقة محققة بلغت 444.925 طن، وعدد حاويات 44.327 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 13 سفينة بضائع عامة، وعدد 6 سفن صب سائل، و1 سفينة رورو و5 سفن تحولت ساحلي، و 69 قاطرة متعددة الأغراض خلال الشهر ذاته.

استقبال 305.630 حاوية بشرق بورسعيد

كما استقبل ميناء شرق بورسعيد خلال شهر أغسطس 111 سفينة حاويات و9 سفن كلينكر وسفينة أسمنت، وسفينة ملح، وسفينة فحم، فضلًا عن سفينة صب سائل واحدة، بطاقة محققة 3.614.179 طن، وعدد حاويات 305.630 حاوية مكافئة.

16 سفينة صب بميناء العريش

فيما استقبل ميناء العريش البحري 16 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 75.855 طن، ومن المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن.

وقد أعلنت المنطقة الاقتصادية مؤخرًا، تعزيز إمكانيات موانيها من خلال تقديم حزمة خدمات للسفن بمعايير عالمية، على رأسها خدمات للسفن سواء بالوقود التقليدي أو الأخضر، فضلًا عن الجهود المتواصلة التي تبذلها المنطقة لتطوير موانيها التابعة، لاستيعاب مختلف أنواع السفن.