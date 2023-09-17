رئيس الوزراء يوجه بضمان توفير الخدمات اللازمة للحجاج المصريين

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باستمرار الاجتماعات التحضيرية بين الجهات المصرية المعنية لضمان توفير جميع الخدمات اللازمة للحجاج المصريين.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، حسن شحاتة، وزير العمل، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، واللواء مصطفى حسين، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، والسفيركريم السادات، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، واللواء شريف زكريا، من قطاع النقل البحري بوزارة النقل، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

التنسيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف هذا الاجتماع هو التنسيق بشأن بدء الاستعدادات والترتيب لموسم الحج المقبل.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الاستعدادات التي تقوم بها وزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والسياحة فيما يخص حجاج القرعة والجمعيات والسياحة والضوابط المنظمة لكل منها.

وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع تناول أيضًا عددًا من الخدمات اللوجستية التي ستُقدمها الحكومة من خلال الوزارات المختلفة للحجيج خلال الموسم المقبل.