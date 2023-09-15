أمين الفتوى: المصريون يتميزون بمدرستين في الحج والعمرة.. التخلية والتحلية

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أهل مصر لديهم مدرستين في الحج والعمرة، مؤكدا أن أدائهما يجعلنا محل نظر الله – عز وجل – والمصريون لديهم فهم دقيق للشعائر الدينية، خاصة في الحج.

وأضاف «الورداني»، خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «إسلامنا بالمصري» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أن إحدى مدرستي الحج والعمرة، هي مدرسة تتعلق بالتخلية أما الأخرى فتتمحور حول مقام «التحلية»، فالأولى تقول بزيارة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – أولاً، «كأنهم يقرعون الباب.. راغبين في الدخول على الله من باب حضرة النبي بدايةً»، أما الثانية فتقول بأداء المناسك أولاً.

مدارس المصريين في الحج والعمرة بسند من القرآن والسنة

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن المدرستين لدى المصريين لهما سند ومرجعية من القرآن والسنة، مستشهدا بالحديث القدسي: «لو جاؤوني من كل باب ما قبلتهم حتى يأتون من خلفك يا محمد»، مستطردا: «إذن زيارة المصريين للنبي محمد قبل أداء العمرة أو الحج، وكأنهم يستأذنون للذهاب إلى الله قبل أداء المناسك بالسير على خطا الحبيب محمد الذي عملنا، خذوا عني مناسككم».