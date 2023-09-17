واعظة بـ«الأوقاف»: النبي علمنا أن حب الوطن أمانة

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، الواعظة بوزارة الأوقاف، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن حب الوطن أمانة، لافتة إلى أنه كان يحب كل أهله وكل المقربين منه وكذلك الأرض التي ولد ونشأ فيها وطنه.

الحافظ الذهبي يعدد بعض ما كان يحبه النبي

وأضافت «عبدالسلام»، خلال حوارها مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «قال الحافظ الذهبي رحمه الله معدِّدًا بعضًا من محبوبات النبيِّ ﷺ: وكان يحبُّ عائشة، ويحبُّ أَبَاهَا، ويحبُّ أسامةَ، ويحبُّ سبطَيْه، ويحبُّ الحلواء والعسل، ويحبُّ جبل أُحُد، ويحبُّ وطنَه، ويحبُّ الأنصار».

النبي كان يحفظ أمانات محاربيه

واستكملت الواعظة بوزارة الأوقاف: «لما كانوا بيحاربوا قديما، سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان كفار قريش بيحفظوا الأمانات عنده، عشان هو الصادق الأمين، ويوم ما يهاجر ترك سيدنا علي بن أبي طالب، لكي يرد أمانات أهل وطنه، فحب الوطن عند سيدنا النبي كان أمانة».