رجل يعلن إسلامه بسبب حلم النبي وصبره

قال الدكتور يسري عزام، أحد علماء وزارة الأوقاف، إنَّ النبي محمد – صلى الله عليه وسلم، أخبر سيدنا عمر – رضي الله عنه، بأن يعطي لرجل ما له من مال، وأن يزده 20 صاعا من التمر، وذلك جزاء ما روعه، وهذا الرجل كان زيد بن ساعده، وبالفعل أخذه «عمر» إلى بيت المال ليعطيه ما له عند رسول الله، بالإضافة إلى ما أمر له به النبي، وكان عبارة عن 20 صاعا من تمر مقابل ترويعه.

عزام: سيدنا عمر يحاول معرفة أسباب جهل الرجل على نبي الله

وأضاف «عزام» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «نبي الرحمة» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ سيدنا عمر سأل «زيد» «ما الذي حملك على هذا؟»، أي: الغلظة والشدة والقسوة مع النبي، ليجيبه «أصدقك القول يا عمر، ما من صفة ذُكرت في التوراة عن محمد إلا وجدتها فيه، إلا خصلتين: حلمه يسبق جهله ولا يزيده شدة الجهل إلا حلما»، وبالتالي قصد الرجل أن يشتد في جهله على النبي لكي يعرف أحد صفات النبوة فيه.

الرجل يعلن إسلامه لهذا السبب

وتابع عالم «الأوقاف»، أنه لما زاد جهل الرجل على النبي – صلوات الله وسلامه عليه، وزاده النبي حلماً تيقن أنه خاتم الأنبياء المذكور في التوراة، ليعلن إسلامه لسيدنا عمر، «أما الآن يا عمر، بعد أن تأكدت من هذه الصفات، فأشهدك ألا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله».