عالم بالأزهر: النبي محمد استغرق 23 عاما ليزيل الأصنام من القلوب قبل تحطيمها

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّه عندما فتح رسول الله – صلى الله عليه وسلم، مكة تم إزالة الأصنام التي بلغ عددها وقتها 360 صنما حول الكعبة، لافتاً إلى صبر النبي محمد، الذي ظل يصلي ووجهته إلى الكعبة 13 عاماً وهو يعلم أنَّ بها أصناما.

جبر: صبر النبي محمد على تحطيم الأصنام في قلوب أتباعه 23 عاما

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه على الإنسان ألا يصطدم بالواقع يحطمه، بل يعدل الواقع بالهوينا، مستشهداً بما فعله الحبيب محمد – صلى الله عليه وسلم – عندما حطم الأصنام في قلوب أهل مكة وأتباعه أولاً ثمَّ حطمها في الواقع، لأنه إن لم تُحطم في القلوب بدايةً سيأتون ببديل للصنم بأكثر من صنم.

تعلم حكمة الحبيب وصبره في تربية النفوس

وتابع عالم الأزهر الشريف، أنه «هذه ليست المسألة وعليك تعلم حكمة الحبيب في تربية النفوس والناس وأدار الواقع ليتحول من شرك وجاهلية إلى واقع مليء بالإحسان والإيمان وكله علم ونور، وذلك استغرق 23 عاماً على مدارها تم التغيير تدريجياً».