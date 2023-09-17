مصطفى بكري يناقش التحديات التي تواجه مصر في ندوة بجامعة سوهاج

نظمت جامعة سوهاج ندوة بعنوان «الموقف الراهن والتحديات التي تواجه مصر»، وحاضر بها الكاتب الصحفي والإعلامي مصطفى بكري، رئيس تحرير جريدة «الأسبوع»، وعضو مجلس النواب، بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الحامعة، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، بقاعة المؤتمرات الدولية بالمقر الجديد للجامعة.

ترحيب حار بالكاتب مصطفى بكري

واستهل رئيس الجامعة كلمته بالترحيب بالإعلامي مصطفى بكري ابن محافظة قنا، مؤكداً أن الجامعة تحرص على استضافة العديد من الشخصيات الوطنية لرفع مستوى الوعي الوطني لدى الطلاب، وتعريفهم بمجريات الأمور في الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وترسيخ مفهوم المواطنة لديهم، خاصة وأن الشباب هم العمود الفقري للدولة، وهم أمل الغد المشرق لبناء الجمهورية الجديدة.

إجراءات وقرارات الإصلاح الاقتصادي

وأكد النعماني أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن تعبر بالشعب لبر الأمان، من خلال العديد من الإجراءات للإصلاح الاقتصادي لتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين، مطالباً الشباب بالاصطفاف الوطني خلف الرئيس، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وخلال الندوة استعرض الإعلامي مصطفى بكري المراحل التي مرت بها مصر في أعقاب أحداث ثورة 25 يناير وصولاً إلى ثورة 30 يونيو وما تلاها، وكيف استطاعت القيادة المصرية التصدي لهذه المخاطر.

وأكد مصطفى بكري أن الرئيس السيسي استطاع أن ينقذ مصر من براثن جماعة الإخوان التي استهدفت طمس هوية الدولة وأخونتها، وحمى مصر من حرب أهلية وفتنة طائفية، وأعاد بناء مؤسسات الدولة التي تآكلت في مرحلة الفوضى وحكم جماعة الإخوان.

كما تحدث بكري عن التحديات التي تواجه الدولة المصرية، محذراً من الانصياع وراء الأخبار المسمومة والشائعات المغرضة التي تبث من الداخل والخارج، بغرض إسقاط مؤسسات الدولة المصرية، وضرورة التصدي لهم بسلاح الوعي والمعرفة والجهد والإدراك لأهمية هذه المرحلة وحجم التحديات، مشيداً بالنقلة النوعية والإنجازات التي تشهدها جامعة سوهاج في كافة قطاعاتها، باعتبارها نموذجا مُشرفا ومنارة للعلم بجنوب صعيد مصر.

جدير بالذكر أن الندوة استهلت بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ صديق محمود صديق المنشاوي، ثم تسجيلي عن إنجازات الجامعة من إنتاج المركز الاعلامي.