جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة سوهاج 2023.. «التجارة والحقوق» 19 سبتمبر

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة سوهاج 2023 يشغل المئات من الطلاب والطالبات في أنحاء المحافظة، وذلك عقب إعلان جامعة سوهاج عن موعد الكشف والجدول الزمني لكل كلية، والتي يبدأ التقديم بها يوم 11 سبتمبر، ويستمر حتى يوم 27 من الشهر الجاري.

جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة سوهاج 2023

وجاء جدول مواعيد الكشف الطبي جامعة سوهاج 2023 وفقا لما أعلنته الجامعة في بيان رسمي، على النحو التالي:

- 11 سبتمبر: كليات هندسة طب بيطري وحاسبات ومعلومات وطب بشري طالبات.

- 12 سبتمبر: كليات هندسة طب بيطري وحاسبات ومعلومات وطب بشري طلاب.

- 13سبتمبر: كليات تربية وألسن وصيدلة طالبات.

- 14 سبتمبر: كليات تربية وألسن وصيدلة طلاب.

- 17 سبتمبر: كليات تربية وآثار وعلوم طالبات.

- 18 سبتمبر: كليات تجارة وآثار وعلوم طلاب.

- 19 سبتمبر: كليات تجارة وحقوق وتمريض والمعهد الفني للتمريض طالبات.

- 20 سبتمبر: كليات تجارة وحقوق وتمريض والمعهد الفني للتمريض طلاب.

- 21 سبتمبر: كليات آداب وتربية نوعية وتعليم صناعي وحقوق طالبات.

- 24 سبتمبر: كليات آداب وتربية نوعية وزراعة وتعليم صناعي طلاب.

- 25 سبتمبر كليات آداب وزراعة وتربية نوعية وتعليم صناعي طالبات.

- 26 و27 سبتمبر للطلاب المتخلفين بكل الكليات.

خريطة وجدول الكشف الطبي جامعة سوهاج 2023

وجاءت خريطة ومواعيد الكشف الطبي بكليات جامعة سوهاج 2023 على النحو الآتي:

- يتم توقيع الكشف الطبي في الإدارة الطبية بمقر جامعة سوهاج القديمة في مدينة ناصر بمبنى ج بالمدينة الجامعية للطلاب، وذلك من الساعة 9 صباحًا.

- يشمل الكشف الطبي كليات جامعة سوهاج القديمة والتي تشمل علوم وصيدلة وطب بشري تمريض والمعهد الفني للتمريض وتعليم صناعي والتربية النوعية.

- تنفيذ الكشف الطبي في الإدارة الطبية بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل لكليات الحرم الجامعي الجديد، والتي تشمل زراعة وهندسة وحقوق وتجارة وآداب وتربية.