بدء الدراسة في برنامجي اللغتين الإنجليزية والفرنسية بـ«آداب سوهاج»

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن بدء الدراسة ببرنامجي اللغتين الإنجليزية والفرنسية والترجمة التركية والفارسية بمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023-2024، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 4440.

وقال «النعماني»، إن جامعة سوهاج تخطو خطوات جادة لتفعيل العديد من البرامج الجديدة ذات جودة عملية لرفع مهارات الخريجين بما يضمن إعداد جيل متميز ومواكب لاحتياجات سوق العمل بتخصصاته البينية الجديدة المطلوبة، وبما يتلاءم مع المتغيرات العالمية، موضحا ان هذه البرامج تعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويقوم بالتدريس بها نخبة منتقاة من الأساتذة المتخصصين.

البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة

وأوضح الدكتور محمد توفيق عميد كلية الآداب بجامعة سوهاج، أن إدارة الجامعة تسعى إلى التطوير المستمر للعملية التعليمية والتدريبية، مضيفا أن تفعيل البرنامجين جاء بناء على موافقة المجلس الأعلى للجامعات وموافقة لجنة قطاع الآداب، ومجلس الجامعة، موضحا أن تلك البرامج ستقدم خدمة تعليمية مميزة لقطاع كبير من الطلاب الذين يتطلعون لدراسة الترجمة، وجرى تحديد مجالاتها في ضوء احتياجات سوق العمل.

كلية الآداب تقدم مجموعة من البرامج التعليمية

وأشار «توفيق» إلى أن كلية الآداب تقدم مجموعة من البرامج التعليمية عالية المستوى لصقل مهارات الطلاب نحو سوق العمل المصري والإقليمي، موضحاً أنه تمت الموافقة أيضاً في شهر أغسطس الماضي على بدء الدراسة ببرامج «السكان ونظم المعلومات الجغرافية، الدراسات البيئية والاستشعار عن بعد، وبرنامج اللغة اليونانية الحديثة وآدابها».