مسؤول ليبي يتقدم بالشكر لمصر على جهودها في إغاثة أهالي درنة

حرص رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبدالله قادربوه، على توجيه الشكر والتقدير إلى الدولة المصرية، لدورها الداعم لأبناء الشعب الليبي فى كارثة العاصفة دانيال، التي ضربت المناطق الشرقية من ليبيا، وتركت مدينة درنة منطقة منكوبة، بعد سقوط عشرات الآلاف من القتلى والمصابين والمشردين.

وبحسب تصريحات إعلامية، اليوم الأحد، أشاد «قادربوه» بكافة الدول التي أرسلت فرق إغاثة ومساعدات عاجلة إلى أبناء الشعب الليبي، وفي مقدمتها جمهورية مصر العربية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس هيئة الرقابة الإدارية مع وزير الموارد المائية الليبي، ووكيل وزارة التخطيط.

الرقابة الإدارية تبحث سبب انهيار سدود درنة

وتباحث عبد الله قادربوه، في اجتماع عقده صباح الأحد، رفقة رئيس لجنة الأزمة بالهيئة، ناصر مسعود، مع وزير الموارد المائية محمد فرج قنيدي، ووكيل وزارة التخطيط، مصباح صقر، ومدير إدارة التخطيط بالوزارة، مختار بيباص، سبب انهيار سدّي «درنة» و«أبو منصور»، مما تسببت في تفاقم الكارثة التي تعرضت لها مدينة درنة المنكوبة.

وحث رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجهات المعنية على ضرورة تعويض المتضررين جرّاء خسائرهم في الأرواح والممتلكات، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول سريعة وعاجلة لإصلاح السدين بالتوازي مع إصلاح سدود البلاد الأخرى، تفادياً لتكرار حوادث أليمةً مماثلة بالمنطقة وباقي ربوع البلاد مستقبلاً.

عاصفة مدمرة تتعرض لها ليبيا

وتعرضت ليبيا مطلع الأسبوع الماضي إلى العاصفة دانيال التي خلفت نحو 11 ألف قتيل، وأكثر من 30 ألف مصاب ومفقود، وأعلنت البلاد الحداد 3 أيام ومدينة درنة شرق ليبيا مدينة منكوبة.