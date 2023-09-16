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 تفاصيل 90 دقيقة تسببت في غرق مدينة درنة الليبية (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
09:41 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
مدينة درنة الليبية

مدينة درنة الليبية

اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية وتسببت في اختفاء 25% من المدينة، ليخشي جميع السلطات والمسؤولون بارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مدينة درنة

وذكر المسؤولون أن كل هذا الدمار والخسائر في الأرواح حدث خلال 90 دقيقة فقط، حيث انفجر السدين فوق مدينة درنة مما تسبب ذلك في اجتياح فيضانات المدينة، لتسحب المياه أحياء ومنازل وبنية تحتيه بأكملها وحملها معها إلى البحر.

ومازال الناس في ليبيا ومدينة درنة في حالة صدمة كبير، وخاصة لأنهم لم يشهدوا هذه الحادث الأليم منذ عقود، ليقول الليبيون إنهم ما زالوا غير قادرين على فهم ما حدث وأن المدينة بأكملها قد تم محوها من قبل الفيضانات.

جهود البحث والإنقاذ

ويقوم المسؤولون في المدينة بالتعامل مع جهود البحث والإنقاذ ولمعرفة كيف يتم تصريف مياه الفيضانات ومساعدة النازحين لأن هذه المواقف لم يتعاملوا معها من قبل، وذكر أحد المسؤولين أنَّه لا يعتقد البحث عن ناجين قد انتهي.

وأعلنت السلطات الليبية، منع المدنيين من دخول مدينة درنة الليبية، وذلك بعد كارثة الفيضان التي ضربت البلاد وتسببت في مقتل 11300 شخص وفقدان الآلاف وتشريد أغلب سكان المدينة.

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بقلم أحمد عادل موسى