 تفاصيل 90 دقيقة تسببت في غرق مدينة درنة الليبية (فيديو)

اجتاحت الفيضانات مدينة درنة الليبية وتسببت في اختفاء 25% من المدينة، ليخشي جميع السلطات والمسؤولون بارتفاع عدد الوفيات بشكل كبير خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

مدينة درنة

وذكر المسؤولون أن كل هذا الدمار والخسائر في الأرواح حدث خلال 90 دقيقة فقط، حيث انفجر السدين فوق مدينة درنة مما تسبب ذلك في اجتياح فيضانات المدينة، لتسحب المياه أحياء ومنازل وبنية تحتيه بأكملها وحملها معها إلى البحر.

ومازال الناس في ليبيا ومدينة درنة في حالة صدمة كبير، وخاصة لأنهم لم يشهدوا هذه الحادث الأليم منذ عقود، ليقول الليبيون إنهم ما زالوا غير قادرين على فهم ما حدث وأن المدينة بأكملها قد تم محوها من قبل الفيضانات.

المشهد المرعب من فيضانات ليبيا .... سبحان الله واستغفر الله العظيم واتوب إليه . pic.twitter.com/pEe1SWuO0M — سعيدالحظ (@AbwhamdAlb49892) September 15, 2023

جهود البحث والإنقاذ

ويقوم المسؤولون في المدينة بالتعامل مع جهود البحث والإنقاذ ولمعرفة كيف يتم تصريف مياه الفيضانات ومساعدة النازحين لأن هذه المواقف لم يتعاملوا معها من قبل، وذكر أحد المسؤولين أنَّه لا يعتقد البحث عن ناجين قد انتهي.

وأعلنت السلطات الليبية، منع المدنيين من دخول مدينة درنة الليبية، وذلك بعد كارثة الفيضان التي ضربت البلاد وتسببت في مقتل 11300 شخص وفقدان الآلاف وتشريد أغلب سكان المدينة.