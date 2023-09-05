تفاصيل قرض مصروفات التعليم من البنك الزراعي.. 2000 جنيه على الفدان

تحرص البنوك المصرية على توفير مجموعة مختلفة من المنتجات البنكية، على رأس هذه المنتجات تأتي القروض الشخصية، وأتاح البنك الزراعي المصري قرضا شخصيا لأبناء المزارعين لتغطية مصروفات التعليم.

تفاصيل وشروط قرض تغطية مصروفات التعليم

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية تفاصيل وشروط قرض تغطية مصروفات التعليم من البنك الزراعي المصري، لأبناء المزارعين.

تفاصيل وشروط القرض

- قيمة القرض: تبدأ من 2000 جنيه وبحد أقصى 10000 جنيه.

- حساب القرض: 2000 جنيه على كل فدان.

- يشترط الحصول على القرض وجود حيازة زراعية.

- مدة القرض: 12 شهرا.

الاحتفال بعيد الفلاح

وجاء إطلاق قرض مصروفات التعليم لأبناء المزارعين، ضمن فعاليات البنك الزراعي المصري احتفالا بعيد الفلاح، وأعلن البنك عن تقديم باقة مميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية لجميع عملائه الحاليين والجدد، في إطار مبادرة الشمول المالي للفلاح خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2023 برعاية البنك المركزي المصري.