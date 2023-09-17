مايا مرسي تتفقد «مطبخ المصرية» لتدريب السيدات في أسيوط

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ترافقه الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بمتابعة مطبخ المصرية بمقر مركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة بمركز الفتح، والذي يعد وحدة إنتاجية لتدريب السيدات على إدارة المطابخ الكبرى واستعدادات الولائم والحفلات، لتشجعيهن على استخدام مهارات الطبخ في إنشاء مشروع صغير مدر للربح.

فضلا عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر غير القادرة، وذلك بقرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

رافقهم خلال الجولة النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر، ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

مشغولات يدوية ومشروعات منتجة

بدأ الاستقبال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسط ترديد النشيد الوطني، ثم تفقد معرض الفتيات بالمركز والذي يضم المشغولات اليدوية، وشاهد الضيوف كيفية قيام السيدات المتدربات بإعداد الطعام والولائم الكبرى والوجبات الجاهزة التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.

توفير فرص عمل

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن مطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة الى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا ك،أحد مخرجات هذا التدريب.

وأشاد اللواء عصام سعد، بمطبخ المصرية وماشاهده من تدريب متميز للفتيات، كما اشاد بالمجهودات التي تبذلها مقررة فرع المجلس القومي للمرأة الدكتورة مروة كدواني وأعضاء المجلس بالمحافظة في تدريب السيدات.

إعداد الواجبات الجاهزة

من جانبها أوضحت الدكتورة مروة كدواني، إنه تم تدريب 90 سيدة من قرى مبادرة حياة كريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات، وإعداد الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير فضلا على تقديم 150 وجبة للأسر غير القادرة.