تدريب 30 سيدة على إعداد الولائم ضمن مشروع «مطبخ المصرية» بسوهاج

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة سوهاج، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا يهدف لتدريب السيدات على كيفية إدارة المطابخ الكبرى وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير تحت عنوان «مطبخ المصرية»، واستهدف البرنامج التدريبي عدد 30 سيدة من قرية الخيام، إحدى قرى حياة كريمة بمركز دار السلام.

تنمية الأسرة المصرية

ويهدف هذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية إلى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات، وتحويلهن إلى طاهيات محترفات، بالإضافة إلى توفير خدمة إعداد 120 وجبة طعام للأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات التدريب على يد طهاة ماهرين بالمحافظة.

ويعتبر مطبخ المصرية مطبخًا مجتمعيًا ذو بعد تنموي مستدام، يستند إلى استغلال مهارات السيدات الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات، ويقوم على توفير فرص تدريب لهن، وإنتاج حرفي، وتحويلهن إلى طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تحسين مستوى حياة النساء والأسر في المجتمع المحلي، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والاقتصادي للمنطقة.

إعداد الوجبات في المناسبات الكبيرة

ويتضمن البرنامج التدريبي تعلم طرق التخطيط والطلب والإعداد والتجهيز للأغذية في المناسبات الكبيرة، بالإضافة إلى حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن سلسلة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الحكومة المصرية لتعزيز المشاركة الاجتماعية والاقتصادية للنساء وتحسين مستواهن في المجتمع.