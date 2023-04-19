«قومي المرأة»: تدريب 30 سيدة على إعداد الوجبات ضمن مشروع «مطبخ المصرية» بسوهاج

درب فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة سوهاج مجموعة جديدة على إدارة المطابخ الكبرى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المشرف على البرنامج التدريبي الذي يهدف لتدريب السيدات على كيفيه ادارة المطابخ الكبرى، وإعداد الولائم وإنتاج الوجبات الجاهزة لتكون نواه لمشروع صغير بعنوان «مطبخ المصرية» بقرى حياة كريمة وفقا لبيان المجلس القومي للمرأة.

تدريب 30 سيدة بالبرنامج بسوهاج

استهدف برنامج مطبخ المصرية اليوم تدريب 30 سيدة من قرية البياضية الناظر احدي قري حياة كريمة بمركز المنشاة بمحافظة سوهاج، حيث يعد مطبخ المصرية مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وعمل وإنتاج حرفي للسيدات المستهدفات بالتدريب بالقرى باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وغعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إعداد 120 وجبة طعام للأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات التدريب على يد طهاة محترفين بالمحافظة.

تعليم السيدات مشروع الطهي

وأضاف بيان المجلس القومي للمرأة أنه يجرى خلال التدريب تدريب السيدات المستهدفات على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة وسلامة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ لتكون قادرة على إدارة مشروعها الخاص.