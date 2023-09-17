عاجل..«المالية» تكشف موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات والفئات المستفيدة

كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموارد، أن المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي سوف يصرفون هذه المنح بداية من شهر أكتوبر المقبل.

موافقة برلمانية للقرارات

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هذه القرارات تحتاج موافقة برلمانية وإصدار قانون من مجلس النواب وسيكون أول موضوع يتم مناقشته لاعتماد هذه الحزمة.

ولفت محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشؤون الموارد، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري.

وأردف مستشار وزير المالية لشؤون الموارد، أن هناك 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات يستفيدون من منحة الـ 300 جنيه بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه.

كل الدرجات الوظيفية مستفادة

وأكد أن كل الدرجات الوظيفية سوف تستفيد من هذه القرارات وتصرف المنحة الاستثنائية، لافتا إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفون في الحكومة والقطاع الخاص.

وشدد «عبد الفتاح»، أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.