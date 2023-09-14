«الشباب المصري» ينظم ندوة تثقيفية لنشر الثقافة المالية في الإسماعيلية

نظم مجلس الشباب المصري، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ندوة تثقيفية في إطار الاحتفال بعيد الفلاح المصري، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وانطلاقا من اهتمام مجلس الشباب المصري بنشر الثقافة المالية والمصرفية وثقافة الشمول المالي.

محاور الندوة التثقيفية

وأضاف مجلس الشباب المصري، أنّ البنك الزراعي عرض خلال الندوة التثقيفية، الخدمات والتسهيلات التي يوفرها للعاملين في القطاع الزراعي، ونشر الثقافة المالية والمصرفية وثقافة الشمول المالي والتأكيد على حقوق العاملين في القطاع الزراعي، وجاء ذلك بحضور مجموعة من قيادات البنك الزراعي المصري في الإسماعيلية.

احتفالية عيد العمال

وكان مجلس الشباب المصري، قد نظم احتفالية عيد الفلاح المصري في ضوء الجمهورية الجديدة، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، وجاء في إطار الفعاليات تنظيم ندوة تثقيفية في محافظة الإسماعيلية لنشر الثقافة المالية والمصرفية وثقافة الشمول المالي، والتأكيد على حقوق العاملين في القطاع الزراعي.