شيماء البرديني: السيسي أول رئيس يخاطب الصحفيين في استحقاقاتهم المالية 

قالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إن الصعايدة وأهالي محافظة بني سويف كانوا سعداء بزيارة الرئيس السيسي وردوا هذه الزيارة له محبة واحتفالا بقدومه، والمشهد وقت زيارة الرئيس للمحافظة كان يعبر عن اهتمام بالشعب، موضحة: «رأينا الرئيس السيسي ينحني لتقبيل يد السيدة المسنة في مشهد إنساني أثر في قلوب الشعب المصري ولا يحدث إلا من ابن بار».

البرديني: الصحفيون سعداء بقرار زيادة البدل

وأوضحت البرديني، خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» عبر فضائية dmc، أن السيسي أول رئيس جمهورية يخاطب الصحفيين في استحقاقاتهم المالية باتخاذه قرارًا برفع بدل التدريب والتكنولوجيا، وهو أحد أشكال الحماية المُقدمة للصحفي لكيلا تمارس عليه أي ضغوطات مالية، والجميع من الصحفيين عبروا عن سعادتهم فور سماعهم القرار».

البرديني: حديث الرئيس أمس كان مبادرات وليس استجابات

ولفتت إلى أن حديث الرئيس السيسي أمس السبت لم يكن استجابات بل مبادرات، والصحفيون أعربوا عن سعادتهم بهذه القرارات».