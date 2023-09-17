‎تعرف على مواصفات iphone 15.. «أعلنت عنه أبل وإطلاقه خلال أيام»

بعد عقد شركة «آبل» الأمريكية احتفالية يوم 12 سبتمبر الجاري، كشفت خلالها عن هاتف آيفون 15 وأهم المواصفات التي سيتميز بها الهاتف، زاد البحث من قِبل محبي اقتناء هواتف آيفون حول العالم عن مواصفات آيفون 15؛ لذا وبعد الإعلان الرسمي من شركة «آبل» يمكن توضيح أهم المواصفات التي تميز بها الهاتف.

مواصفات آيفون 15

وجاء البحث عن مواصفات آيفون 15 بعدما أقامت شركة «آبل» فعالية كبرى يوم الثلاثاء الماضي الموافق 12 سبتمبر الجاري في تمام الساعة 10.00 صباحًا والساعة 8.00 مساءً بتوقيت مكة والقاهرة، وأعلنت خلالها عن إطلاق النسخة الجديدة من سلسلة هواتف آيفون، إلى جانب الكشف عن منتجات أخرى للشركة، وهي AirPods، وساعة Apple Watch الذكية، وفقًا لموقع «bloomberg».

وجاءت مواصفات آيفون 15 عديدة تجعله الاختيار الأول لمحبي الهواتف الذكية، لا سيما عملاء شركة «آبل» على مستوى العالم؛ إذ أتى هاتف آيفون 15 متضمنًا شاشة بحجم 6.7 بوصة – 120 هرتز، وذاكرة 128/256/512 جيجابايت – 1 تيرابايت، ومعالج Apple A17 Bionic، ودقة كاميرا 12 – 15 ميجابكسل، ورام 8 جيجا، وبطارية 4852 مللي أمبير – 35 وات، وسرعة إنترنت 1.2G – 4G.

لون أزرق غامق مع درجة رمادية

من ضمن المميزات الأخرى لهاتف آيفون 15 أنه أتى بلون أزرق غامق مع درجة رمادية، سيكون الظل الأزرق متاحًا في مادة التيتانيوم الجديدة، وسيكون له طلاء مصقولا، على عكس الفولاذ المقاوم للصدأ الذي كان لدى إصدارات Apple في الماضي.

كما جاء هاتف آيفون 15 برو Max متضمنًا العديد من المميزات، منها أنه توفر بأربعة ألوان هي الأسود والفضي والذهبي والأرجواني، ويقاوم الماء والغبار، كما يتمتع بإمكانية التقاط الصور بزاوية واسعة، ووضع التصوير السينمائي، مع حماية قوية من خلال مستشعر بصمة الأصابع المدمج في الشاشة.

آيفون 15 برو Max

كما يتميز هاتف آيفون 15 برو Max بطبقة حماية مكونة من زجاج سيراميك مقاوم للخدش، وطبقة مقاومة للزيوت وبصمات الأصابع، كما أنه من المتوقع أن يأتي الهاتف مزودًا بعدة تقنيات مختلفة منها تقنية التدرج اللوني الواسع، ووضع حماية العين والوضع الليلي.

كما تميزت كاميرا آيفون 15 برو Max، بالتركيز التلقائي أوتو فوكس «AF»، والتقاط الصور بزاوية واسعة «Ultrawide»، وتقنية التثبيت البصري «OIS»، والتقريب البصري حتى 3x، كما أن هناك عدة أوضاع للكاميرا يأخذها الهاتف منها وضع عزل الخلفية، والتصوير الليلي والتصوير الاحترافي، وتقريب رقمي 15x، والعنونة الجغرافية والتركيز باللمس، وكشف الوجوه والابتسامات، وتقنية HDR وإعدادات ISO والتشغيل السريع والمؤقت الذاتي والالتقاط المستمر، وإعدادات توازن اللون الأبيض.