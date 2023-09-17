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رئيس النيابة الإدارية يهنئ النائب العام الجديد بمنصبه

كتب:

محمد عيسى
10:13 م | الأحد 17 سبتمبر 2023
رئيس النيابة الإدارية

رئيس النيابة الإدارية

هنأ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أدائه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، قائلاً: «بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية»، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

هنأ المستشار حمادة الصاوي

وتقدم أيضا بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي - النائب العام السابق - على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.

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