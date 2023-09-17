رئيس النيابة الإدارية يهنئ النائب العام الجديد بمنصبه

هنأ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد شوقي عياد، بمناسبة أدائه اليمين، نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية، قائلاً: «بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وأعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهنئة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية»، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في أداء رسالة النيابة العامة المقدسة في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون.

هنأ المستشار حمادة الصاوي

وتقدم أيضا بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوي - النائب العام السابق - على تكريم رئيس الجمهورية، ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء وصون حقوق المواطنين.