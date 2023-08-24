رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ النائب العام الجديد

هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 358 لسنة 2023 بتعيينه نائبًا عامًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2023 سائلين الله عز وجل له النجاح والتوفيق والسداد في منصبه الجديد.

قرار الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، نائباً عاماً اعتباراً من 19 سبتمبر 2023.