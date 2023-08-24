بعد توليه منصب النائب العام.. من هو المستشار محمد شوقي عياد؟

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوري رقم 358 بتعيين المستشار محمد شوقي فتحي إسماعيل عياد، الرئيس في محكمة استئناف الإسكندرية، نائبا عاما اعتبارا من يوم 19 سبتمبر 2023، وتولى محمد شوقي المنصب خلف المستشار حمادة الصاوي، الذي كان أصدر الرئيس السيسي قرار تعيينه في عام 2019.

وخلال السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز المهام التي تولاها المستشار محمد شوقي فتحي عياد.

أبرز مناصب المستشار محمد شوقي فتحي عياد

- عُين المستشار محمد شوقي عياد بالنيابة العامة، وبعدها تدرج لمنصب رئيس نيابة.

- أصبح بعدها رئيسًا في محكمة استئناف القاهرة.

- أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا في 18 أغسطس 2020، بانتدابه من محكمة استئناف القاهرة للعمل كمساعد لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.

- انتقل محمد شوقي عياد النائب العام الجديد من محكمة استئناف القاهرة لمنصب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية.

- صدر قرار بتعيينه نائبا عاما اليوم.

المستشار محمد شوقي عياد خلفًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي

وجاء تعيين المستشار محمد شوقي عياد خلفًا للنائب العام المستشار حمادة الصاوي الذي ستنتهي مدة تعيينه يوم 19 سبتمبر المقبل.

كما أصدر الرئيس عبد الفتح السيسي، اليوم، عدة قرارات جاء ضمنها القرار الجمهوري رقم 359، بتعيين المستشار الدكتور تامر عبد الحميد فرجاني، بهيئة الرقابة الإدارية، وتكليفه قائما بأعمال نائب رئيس الهيئة، وذلك اعتبارًا من 2 سبتمبر 2023.

ونصت المادة رقم 189 المعدلة من دستور 2014 على أن يتولى النيابة العامة نائب عام ويعين بقرار من رئيس الجمهورية، ويقوم بإختياره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء في محاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين.