رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة: الفرص الاستثمارية في مصر واعدة

قال المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، إن الرخصة الذهبية تغني عن كل أنواع الرخص، وكانت تستهدف الشركات الكبيرة والضخمة، وبناء على توجيهات الرئيس السيسي تم تطبيقها بالفعل على الجميع.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج من مصر، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن العالم بأكمله في فترة ارتباك، ومصر الأولى في الاستثمار بالقارة الإفريقية، ولكن قرار الاستثمار صعب.

فرص استثمارية واعدة

وشدد رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، على أنه يوجد فرص استثمارية واعدة، والمناخ محترم جدًا، وهناك مزايا كثيرة وبنية تحتية قوية.

وأوضح المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب رئيس جمعية المستثمرين، أن كل قيادات الدولة المصرية راغبة في جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي، والجميع يعمل في حدود قدراته وإمكانياته، ومع هدوء الأوضاع العالمية سيكون هناك تحول كبير في السوق المصري.