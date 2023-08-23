خبيرة اقتصادية: مصر أمامها فرص استثمارية كبيرة وتستطيع التعاون مع أفريقيا

قالت الدكتورة راندا حامد، خبيرة اقتصادية، إن مصر مهتمة بالوُجود في تجمع «بريكس»، مشيرة إلى أن مصر عندها مشكلة في الحصول على العملة الصعبة، وهذه المشكلة نواجهها بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، لدينا عجز في العملة الصعبة وتضخم في الأسعار.

بريكس داعم لأفريقيا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، ببرنامج «كل الزوايا» المُذاع على قناة «أون»، أن تجمع البريكس أول مرة يكون داعما لأفريقيا، مشيرة إلى أن أهمية «البريكس» تكمن في المشكلات الحالية، التي تعاني منها أغلب الدول، خاصة الدول النامية.

وتابعت: «كلنا عاوزين عملة ثانية غير الدولار، ومعاملات تجارية مختلفة، ويجب أن ندرك أن هناك فرصا استثمارية كبيرة في أفريقيا، والمجال أمام الدولة المصرية كبير من أجل الاستفادة من تجمع بريكس».

وعن إمكانية انضمام مصر لتجمع بريكس، قالت: «الفرص أمامنا كبيرة، وموقع مصر المتميز مهم جدا، ويساهم في التجارة العالمية، ومصر لديها عمالة مدربة وتستطيع أن تكون قوة كبيرة».

العمل على البنية التحتية

وأردفت: «مصر اشتغلت السنوات الماضية على البنية التحتية، لدينا قوانين محفزة، ونستطيع كدولة أن نكون قادرين على التعاون مع الدول الأفريقية».