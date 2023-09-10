أستاذ اقتصاد: مشاركة مصر في قمة العشرين تفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة

قالت الدكتورة سمر الباجوري، أستاذ الاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، إنَّ مشاركة مصر في قمة العشرين سيفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة كثيرة، ويؤكّد وجود مصر وعلاقاتها الجيدة مع كل الدول، مشيرة إلى أنَّ الإصلاح الاقتصادي أحد أهم أهداف مصر للمشاركة في تلك القمة فضلًا عن تهيئة مناخ استثمار أفضل.

سبب وجود مصر في القمم المختلفة

وأضاف « سمر الباجوري»، خلال حوراها مع برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ السبب الرئيسي وراء وجود مصر في القمم المختلفة هو الشراكات والاتفاقيات الثنائية فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات وعرض تجربة مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الدول الأخرى، موضحة أنَّ وجود أفريقيا ضمن تكتل قمة العشرين بدأ منذ عام 2017 بعد المبادرة التي أقامتها الدول الموجودة بالقمة بهدف الشراكة والتعاون مع القارة السمراء.

أهمية وجود أفريقيا في قمة العشرين

وأكدت أهمية وجود أفريقيا في قمة العشرين كعضو دائم، إذ يؤكّد ضرورة مشاركة القارة في التحضيرات الأولى للقمم وليس الجلسات النهائية فقط، مشيرة إلى أنَّ قمة العشرين بدأت بعد الأزمة المالية الآسيوية وكان الهدف الرئيسي منها اقتصادي بحت من أجل الوصول لحلول لكي تخرج الدول من تلك الأزمة.