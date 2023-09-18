دراسة: أغلب المجتمعات الساحلية ستواجه فيضانا شديدا بنهاية القرن الحالي

كشفت الدراسات أن بعض الفيضانات تكون شديدة لدرجة، أنها نادرًا ما تضرب أكثر من مرة واحدة كل قرن؛ لكن ارتفاع منسوب مياه البحار يمكن أن يهدد المجتمعات الساحلية بفيضانات شديدة سنوية بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين.

توقعات كارثية ستحدث قريبا

وبينت دراسة جديدة، أن أغلب المجتمعات الساحلية ستواجه فيضان الـ 100 عام بحلول نهاية القرن الحالي، ولكن في عام 2050، قد يشهد العالم في مناطق مختلفة فيضان الـ 100 عام كل 9 إلى 15 سنة.

وقد تضرب الفيضانات مناطق نفسها لسنوات مستمرة أو قد لا يضرب مناطق على الإطلاق، حيث كشفت الدراسة أن تلك البيانات التاريخية لن توفر بعد الآن توقعات دقيقة للفيضانات المستقبلية.

لماذا تحدث الفيضانات الشديدة؟

وتحدث الفيضانات الشديدة على السواحل نتيجة دفع المياه إلى الداخل بسبب العواصف والمد والجزر والأمواج، لكن هذه الدراسة تركز على عنصر يسهم في الفيضانات على نطاق زمني أطول بكثير، وهو ارتفاع مستوى سطح البحر، ما يزيد من احتمالية تأثير العواصف والمد والجزر والأمواج على المجتمعات.

قصة فيضانات الـ100 عام

اعتمدت الدراسات السابقة على تقديرات ثابتة لمستويات سطح البحر، للتنبؤ بفيضان الـ«100 عام»؛ لكن هذه الدراسة استخدمت أساليب غير ثابتة ووجدت أن التحول في مستويات سطح البحر القصوى لن يكون موحدًا في العديد من مواقع قياس المد والجزر، بحسب دراسة نُشرت في موقع «سايتيك ديلي» العلمي.

تأثير تغير المناخ؟

مع تغير المناخ، يؤدي ارتفاع درجات حرارة المحيطات والمياه الذائبة من الأنهار الجليدية إلى ارتفاع مستويات سطح البحر، ما يزيد من تواتر وشدة الفيضانات الساحلية، في الوقت ذاته تلعب هياكل الدفاع الساحلي جيدة التصميم دورًا مهمًا في قدرة المجتمعات الساحلية على تحمل الفيضانات الكبرى.

تغير مستوى سطح البحر.. كيف يؤثر على الفيضانات ؟

وكشفت الدراسة أنه رغم أن متوسط مستوى سطح البحر آخذ في الارتفاع، إلا أن النتيجة لن تكون نفسها في جميع المناطق، فقد تشهد خطوط العرض الأعلى انخفاضًا في مستويات سطح البحر، وتشهد مناطق مثل خليج المكسيك معدلات ارتفاع في مستوى سطح البحر أسرع من المتوسط العالمي.