الفيضانات في ليبيا.. عدد الضحايا تجاوز 11 ألف شخص و«الإنقاذ» تبحث عن ناجين

أودت الفيضانات في ليبيا والتي وصفت بـ«تسونامي» بحياة أكثر من 11 ألف شخص شرق البلاد فيما لا يزال نحو 20 ألفا في عداد المفقودين، وكشفت وزارة الداخلية الليبية أن الفيضانات محت مناطق بالكامل.

فتح تحقيقا حول انهيار سدي درنة جراء الفيضانات في ليبيا

من جهته قال مدير المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان محمد الشريف: «شكلنا لجنة للتحقيق في أسباب انهيار سدي مدينة درنة جراء الفيضانات في ليبيا التي تسببت فيها العاصفة دانيال»، مشيرا إلى أنه لا يمكن حصر أعداد الضحايا والمفقودين جراء الفيضانات بدقة، إذ أن الروائح تنبعث من الجثث المنتشرة في شوارع المناطق المنكوبة.

الهلال الأحمر الليبي: تجاوز عدد الوفيات في ليبيا 11000 شخص

في السياق تحدث الهلال الأحمر الليبي، أمس الخميس، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات في ليبيا، مؤكدا أن عدد الوفيات تجاوز 11000 شخص، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20000 شخص، موضحا أن نحو 2000 جثة في البحر جرفتها الفيضانات في ليبيا.

وزير الدفاع الليبي يحذر من كارثة بيئية

فيما عبر وزير الدفاع الليبي أحميد حومة عن خشيته من كارثة بيئية بسبب الفيضانات في ليبيا، قائلا: «فرق من الجيش تواصل العمل على فتح الطرق نحو درنة»، مضيفا: «نحتاج إلى فرق مختصة بالبحث عن المفقودين».