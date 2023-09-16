دعوات لإخلاء مدن كينية تحسبا لقدوم الفيضانات

أطلقت السلطات الكينية، تحذيرات واسعة المدى لسكان مدينة كاجيادو، حثتهم على إخلاء منازلهم ومتاجرهم وأي مكان آخر في أقرب وقت ممكن، خوفا من هطول أمطار غزيرة وسيول في الأيام المقبلة، مما يهدد بحدوث فيضانات في المنطقة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكينية.

على السكان التعاون معنا والتخلي عن منازلهم

وطالب حاكم مقاطعة كاجيادو، جوزيف أولي لينكو، خلال مؤتمر صحفي أنه على السكان التعاون والتخلي عن منازلهم لتجنب المآسي الناجمة عن الفيضانات المتوقعة، ونصحهم بضرورة إخلاء المدينة في أسرع وقت ممكن قبل هطول أمطار النينو المتوقعة في شهر أكتوبر.

قال حاكم المدينة: «نحن نرغب في توجيه تحذير للناس بعدم الاقتراب من المناطق المعرضة للفيضانات، حتى لا يتعين علينا التعامل مع حالات الطوارئ مثل إنقاذ الأرواح أو مواجهة فقدان الأرواح، ونحن لا نرغب في إجبار الناس على النزوح بأنفسنا، لذا عندما يُطلب منكم مغادرة المنطقة، نرجو منكم الامتثال لذلك».

أمطار النينو

وأكد الحاكم لينكو أن هناك تعاونًا بين الحكومات الوطنية وحكومات المقاطعات وأصحاب المصلحة من إدارة الأرصاد الجوية والمنظمات غير الحكومية والبيئة وإدارة الكوارث وتغير المناخ، ويجتمعون معًا لمناقشة الطرق التي يمكن للمقاطعة من خلالها التحضير لأمطار النينو.

طالب حاكم المدينة وسائل الإعلام بنقل هذه المعلومات الهامة إلى السكان، معربًا عن رغبته في تفادي فقدان الأرواح، مضيفًا أنه إذا لم يتحرك السكان الآن، فسيضطرون الحكومة لاتخاذ إجراءات لإجلائهم.

قال ويسونجا إنهم سيستغلون هذه الفترة للاستعداد الجيد حتى تتمكن المقاطعة من الاستفادة من أمطار النينو.