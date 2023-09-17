«العسيري»: بليغ حمدي استغل صوت عفاف راضي الأوبرالي في «يا قمر خدني لحبيبي»

قال الشاعر محمد العسيري، إن بليغ حمدي هو مكتشف الفنانة عفاف راضي، وحين اندلعت حرب أكتوبر لحن لها أغنية «يا قمر خدني لحبيبي»، وهي فكرة لتشجيع الجنود تحكي قصة فتاة تريد أن تذهب لحبيبها على جبهة القتال.

بليغ حمدي استغل صوت عفاف راضي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على شاشة «إكسترا نيوز»، أن بليغ حمدي استغل صوت عفاف راضي الأوبرالي في أغنية «يا قمر خدني لحبيبي».

وذكر أن المسافة بين كلمة «حبيبي» في الأغنية وجملة «خدني لحبيبي» مسافة طويلة جدا، ومليئة بصوت الكامنجات والجوابات، والهدف من ذلك التعبير عن بعد المسافة بين الأم أو الأخت أو الزوجة والحبيبة وبين المقاتل على الجبهة في سيناء.