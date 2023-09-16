الشاعر محمد العسيري: بليغ حمدي موسيقي متنوع وأغنياته لا تنفصل عن الشارع

قال الشاعر محمد العسيري، إن مسرحية «ياسين ولدي» أنتجت عام 1970 وفيها التقى بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور.

وقال خلال لقائه الخاص ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الجمعة إن الغريب إن في معاني المسرحية أنها لثاني مرة كان يتردد فيها فكرة العبور، وكانت كلمات الأغاني داخل المسرحية تحمل العبور والانتصار، وفي هذا الوقت حدثت شائعات حول فكرة الحرب من عدمها، فقام محسن الخياط بكتابة أغنية «سكت الكلام»، للتحدث بالبندقية.

محسن الخياط شاعر عظيم

وأضاف أن محسن الخياط شاعر عظيم وأحد الأبطال الذين شاركوا سواء في الاستنزاف أو في حرب أكتوبر، وعندما نبحث في أغاني حسن الخياط نجد أنها تركز علي الجانب الوطني.

وتابع: «فكرة النهار والشروق والنصر مع المزيكا في صوت عبدالحليم في سكت الكلام يدل علي مزيج موسيقي غريب، مع صوت طلقات الرصاص، وسكت الكلام من أهم الأغاني لفترة الإستنزاف، وعندما تبحث تجد بليغ حمدي متنوعا لم يلحن أغنية مثل الأخرى في هذه الفترة، وكل أغنية لها شكل خاص ولا تنفصل عما يدور في الشارع المصري في هذه الفترة وعما يدور علي الجبهة».

نصر أكتوبر العظيم

وأشار إلى أن الجميع لم يضع في حسبانه في هذه الفترة حادث تفجير ميناء «إيلات» الإسرائيلية من الفدائيين المصريين، والضرب المضاد في ضرب بحر البقر، وأبو زعبل ونجع حمادي، وطوال الوقت كانت هناك أحداث حرب، وكان الغناء يواكب حالة الحرب التي كان يعيشها الشارع والجيش علي الجبهة.

يكشف «الباز» في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.