رصد 103 طائرات مقاتلة صينية حول جزيرة تايوان

أعلنت السلطات التايوانية، رصد 103 طائرات مقاتلة صينية حول الجزيرة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وحثت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، الصين على وقف العمل المدمر والأحادي الجانب بعد الإبلاغ عن تصاعد الأنشطة العسكرية الصينية بالقرب من الجزيرة، محذرة من أن مثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى زيادة حادة في التوترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «رويترز» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وفي وقت سابق، قال رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريية الجنرال، مارك ميلي، إن في حال حدوث هجوم من جانب «بكين» على تايوان، فإن الولايات المتحدة ستكون قادرة على صده، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإبارية الروسية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية، أعلنت في وقت سابق، أن وزير الخارجية وانج يي يزور روسيا بين 18 و21 سبتمبر الجاري.

وكان ممثل عن السلطات الأمريكية رفيع المستوى، قال في وق سابق، إن الولايات المتحدة تعتقد أنها رأت بعض المؤشرات على أن الصين مهتمة باستئناف المفاوضات بين جيشي البلدين، مضيفة في إحاطة هاتفية خاصة حول اجتماع جرى بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ووزير الخارجية الصيني وانج يي، السبت والأحد الماضيين، في مالط، إن «واشنطن» تحاول استعادة قنوات الاتصال العسكرية مع «بكين».