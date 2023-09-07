الصين تبدأ تدريبات عسكرية بالقرب من جزيرة تايوان (فيديو)

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر تحركات مدرعات تابعة للجيش الصيني، في المقاطعات التي تقع بالقرب من جزيرة تايوان.

فيديو جديد لنقل المركبات المدرعة الصينية في المقاطعات المتاخمة لتايوان.

نرجو من الصين تأخير الهجوم حتى تنتهي الحرب في اوكرانيا لكي نستطيع تغطية احداث تايوان بشكل جيد pic.twitter.com/9iFXKpoIfU — Arab-Military (@ashrafnsier) September 6, 2023

استعدادات تايوان لاستلام أسلحة أمريكية

جاءت التحركات وسط استعداد تايوان لاستلام 11 مركبة « Haymars MLRS» وجهازي محاكاة من الولايات المتحدة الأمريكية، من المقرر أن تقوم واشنطن بتسليمها إلى السلطات في تايبيه، خلال النصف الثاني من عام 2024.

وتعتزم تايوان إرسال 30 شخصاً إلى أمريكا في فبراير المقبل، للتدريب على صيانة واستخدام طائرات «الهيمارس»، وسط استعدادات حتى أكتوبر 2024، مع توقعات بتسليم الدفعة الثانية من (18 MLRS) في عام 2027.

مستقبل تايوان حسب رؤية الصين

في الوقت نفسه، قالت وزارة الدفاع الصينية، في وقت سابق، إن مستقبل تايوان يكمن في إعادة التوحيد الوطني، وهو الأمر الذي يجب أن يقرره أبناء الشعب الصيني. واتهمت أمريكا بتقويض السلام والاستقرار عبر جانبي المضيق، ومساعدة القوى الانفصالية لتايوان.

القوات الصينية حول الجزيرة

يشار إلى أن الصين، نفذت محاكاة ضربات جوية دقيقة لأهداف رئيسية في تايوان في اليوم الثاني من تدريبات عسكرية تقوم بها بكين، وكان التدريب تحذير شديد اللهجة ردا على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة، وتعمل الصين على تنفيذ محاكاة لتطويق الجزيرة وشمل التدريب تواجد 73 مقاتلة جوية صينية، بجانب تواجد 9 سفن صينية تشارك في التدريب العسكري.