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زلزال يضرب شمال إيطاليا.. تعرف على قوته

كتب:

حسن رمضان
07:12 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
بؤرة زلزال شمال إيطاليا

بؤرة زلزال شمال إيطاليا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب شمال إيطاليا.

وكان مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أشار في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن الهزة الأرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على مقياس ريختر، ضربت شمال إيطاليا على عمق 10 كيلومترات.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت شمال إيطاليا وقعت على مسافة 37 كيلومترا جنوب شرق بولونيا  و13 كيلومترا جنوب غرب ريولو تيرمي.

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