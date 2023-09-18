المدير التنفيذي لـ«حياة كريمة»: نجحنا في وضع صعيد مصر على خريطة التنمية

قالت مروة فخري المدير التنفيذي لمبادرة «حياة كريمة»، إنَّ مبادرة حياة كريمة مبادرة قومية أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التنمية قري الريف، مشيرًة الى أنَّه في البداية لم يكن هناك تخطيط على مستوى القرى والنجوع والتجمعات السكنية الصغيرة.

توفير حياة كريمة لكل مواطن ومواطنة مصرية

وأضافت المدير التنفيذي لمبادرة حياة كريمة خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «أول مرة في تاريخنا يحصل تنمية في القرى، الرئيس عبدالفتاح السيسي عندما أطلق المبادرة استهدف توفير حياة كريمة لكل مواطن ومواطنة مصرية، وطول عمرنا كنا نرى أهالينا في صعيد مصر يعانون من التهميش وغير متواجدين على خريطة التنمية».

وأوضحت أنَّ المرحلة الأولى شملت محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان والمنيا وقنا وأسيوط وسوهاج، إذ أنَّ تلك المبادرة هدفها تحقيق أهداف التنمية في صعيد مصر لأن الصعيد جزء أصيل من الدولة المصرية.

وتابعت «حققنا نجاحات كبيرة جدا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي سواء على مستوى التمثيل الاقتصادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأن مؤسسة حياة كريمة تتداخل مع مشروعات في كل محافظات مصر على مختلف الأصعدة، لو أي واحدة عندها حرفة أو مهارة معينة نساعدها في إعداد المشروع عبر منحها التمويل اللازم».