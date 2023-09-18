الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية: نثمن إنجازات الرئيس ‏السيسي بمختلف ‏المجالات

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات ‏والمؤسسات الأهلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل ‏الارتقاء بالعمل الأهلي ووقف العمل بقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2017 الذي كان ‏يعوق عمل الجمعيات، ومن ثم عقد حوارًا مجتمعيًا لإصدار قانون جديد يساعد ‏العمل الأهلي، وبناء عليه صدر قانون رقم 149 لعام 2019، وهذه كانت لافتة ‏طيبة من الرئيس على مستوى كل جمعيات مصر.‏

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف ‏الحسيني عبر القناة الأولى، أن بيان الاتحاد العام يهدف لدعم الإنجازات التي ‏تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال ‏جهوده في الحفاظ على أمن وأمان الوطن، فضلا عن تحقيق معدل نمو اقتصادي ‏جيد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم وأثرت على كل الدول ‏المحيطة بنا.‏

إنجازات ‏ضخمة

وتابع: «الدول الكبرى تحرص على إقامة علاقات واعدة مع مصر»، مشيرا إلى أن ‏مصر شهدت مشروعات قومية وتنموية فضلا مشروعات البنية التحتية ومبادرة «‏حياة كريمة» التي تكلفت أكثر من 300 مليار جنيه كمرحلة أولى وستصل لأكثر ‏من تريليون جنيه بالثلاث مراحل وتستهدف 4500 قرية مصرية، يأتي ذلك علاوة ‏مشروعات شبكات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة وغيره من الإنجازات ‏الضخمة للرئيس السيسي الذي يدرك ويشعر بكل ما يعانيه المواطن المصري.‏