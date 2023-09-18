الاتحاد العام للمؤسسات الأهلية: نثمن إنجازات الرئيس السيسي بمختلف المجالات
كتب:
يارا أشرف
03:51 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
الدكتور طلعب عبد القوي عضو مجلس النواب-صورة أرشيفية
قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بذل جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بالعمل الأهلي ووقف العمل بقانون الجمعيات الأهلية لسنة 2017 الذي كان يعوق عمل الجمعيات، ومن ثم عقد حوارًا مجتمعيًا لإصدار قانون جديد يساعد العمل الأهلي، وبناء عليه صدر قانون رقم 149 لعام 2019، وهذه كانت لافتة طيبة من الرئيس على مستوى كل جمعيات مصر.
وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقديم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أن بيان الاتحاد العام يهدف لدعم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف المجالات، فعلى سبيل المثال جهوده في الحفاظ على أمن وأمان الوطن، فضلا عن تحقيق معدل نمو اقتصادي جيد رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على العالم وأثرت على كل الدول المحيطة بنا.
إنجازات ضخمة
وتابع: «الدول الكبرى تحرص على إقامة علاقات واعدة مع مصر»، مشيرا إلى أن مصر شهدت مشروعات قومية وتنموية فضلا مشروعات البنية التحتية ومبادرة «حياة كريمة» التي تكلفت أكثر من 300 مليار جنيه كمرحلة أولى وستصل لأكثر من تريليون جنيه بالثلاث مراحل وتستهدف 4500 قرية مصرية، يأتي ذلك علاوة مشروعات شبكات الطرق والعاصمة الإدارية الجديدة وغيره من الإنجازات الضخمة للرئيس السيسي الذي يدرك ويشعر بكل ما يعانيه المواطن المصري.