«إرادة جيل»: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد قرب الرئيس السيسي من المواطنين

أشاد اللواء محسن الفحام نائب رئيس حزب إرادة جيل، بحزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.

حزب إرادة جيل

وقال اللواء محسن الفحام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القيادة السياسية تبذل قصارى جهدها من أجل التخفيف عن المواطنين من حدة الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية التي أعقبت فترة كورونا.

وأكد نائب رئيس حزب إرادة جيل، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار تلك الحزمة في هذا التوقيت، يؤكد مدى قربه من المواطن ومعرفته لمتطلبات حياته المعيشية ومدى حرصه على دعم المواطنين.

إجراءات الحماية الاجتماعية الرئاسية

وذكر أن القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي تضمنت الآتي:

1. زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية إلى 600 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

2. زيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

3. رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

4. زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات.

5. مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها إلى 600 جنيه.

6. تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

7. إطلاق مبادرة من البنك الزراعي المصري لتخفيف أعباء صغار الفلاحين والمزارعين.

8. إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حتى نهاية 2024.