حياة كريمة بالقليوبية: الانتهاء من 443 مشروعا.. ونسبة الإنجاز بلغت 84.6%

أعلنت مؤسسة حياة كريمة أن نسبة إنجاز المشروع القومي بشبين القناطرالتابعة لمحافظة القليوبية وصلت إلى 84.6%، وجاءت أعلى نسبة تنفيذ في القطاعات الخاصة بنقاط الشرطة، البريد، وحدات الإسعاف، محطات المياه، والصحة، بنسبة إنجاز وصلت إلى 100%، كما وصلت نسبة الإنجاز في مشروعات التجهيزات الطبية ومياه الشرب، كباري الري، الوصلات المنزلية ومراكز الشباب إلى 100%.

نسبة إنجازمشروعات حياة كريمة

وأضافت حياة كريمة أن نسبة الإنجاز في المدارس والمجمعات الزراعية والحكومية والصرف الصحي بالقليوبية وصلت إلى 100%، موضحة أن هناك 704 مشروعات في مركز بمحافظة القليوبية شبين القناطر، وجار العمل على الانتهاء منها، وتم تنفيذ عدد من هذه المشروعات بنسبة أعلى من 70% وصلت إلى 84 مشروعا.

تنفيذ مشروعات بنسبة 70%

وأوضحت أنه تم الانتهاء من 443 مشروعا من إجمالي 704 مشروعات، وجاري العمل على 142 مشروعا اقتربت نسبة التنفيذ فيها من 70% من المستهدف تنفيذه في هذه المشروعات، لافتة أن هناك 35 مشروعا من إجمالي المشروعات بشبين القناطر لم يتم البدء بها بعد، ومن المقرر أن تستكمل حياة كريمة مشروعاتها التنموية في محافظة القليوبية وباقي المحافظات ضمن إطار دورها التنموي.