إلهام شاهين أول الحضور في جنازة الفنان أشرف مصيلحي

حرصت الفنانة إلهام شاهين على التواجد مبكرا في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، إذ تقام صلاة الجنازة على الفنان أشرف مصيلحي عقب صلاة الظهر.

ودعمت إلهام شاهين المخرجة منال الصيفي بالجلوس بجوار نعش زوجها داخل المسجد، وقراءة ما تيسر من آيات القرآن الكريم لحين بدء صلاة الجنازة.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وتصدر اسم الفنان أشرف مصيلحي خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع تراجع حالته الصحية واستغاثات زوجته المخرجة منال الصيفي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث ظل يتردد على المستشفيات حتى الساعات الأخيرة من حياته.

وكتبت منال الصيفي، قبل أيام، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: ««لكل الأصدقاء الصحفيين اللي بيسألوا عن أشرف مصيلحي.. الحالة زي ما هي، والحمد لله على كل شيء، ربنا يشفيه ويعافيه»، مؤكدة أنّ «النقابة بتسأل طول الوقت، وكل أصدقاءه الفنانين بيسألوا، والكل بيعرض خدماته والله العظيم».

أضافت زوجة الفنان أشرف مصيلحي، «أنا حقيقي تعبت وزهقت من الأسئلة اللي لا بتقدم ولا تأخر.. أرجوكم احترموا إن الواحد بجد تعب، وبجد زعلان علشانه.. أرجوكم لما تتكلموا تسألوا اختاروا نوعية الأسئلة اللي بتسألوها.. حقيقي طاقتي خلصت والله.. وشكرًا للجميع».