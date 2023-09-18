زوجة الفنان أشرف مصيلحي تتلو القرآن بجوار جثمانه قبل صلاة الجنازة

جلست المخرجة منال الصيفي، إلى جانب جثمان زوجها الراحل الفنان أشرف مصيلحي، لتلاوة آيات من القرآن الكريم، قبيل بدء صلاة الجنازة عليه في مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل وفاة الفنان أشرف مصيلحي

وكان الموت، قد غيب عن عالمنا الفنان أشرف مصيلحي، أمس عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ليُخيم الحزن على الوسط الفني، فيما تحولت صفحات الفنانين إلى سرداق عزاء.

وكان كريم مصيلحي، ابن الفنان أشرف مصيلحي، أعلن أمس نبأة وفاة والده عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: «إن العين لتدمع والقلب ليحزن وإنا على فراقك يا حبيبي لمحزنون.. توفي إلى رحمة الله والدي حبيبي أشرف مصيلحي، صلاة الجنازة الاثنين بعد صلاة الظهر في مسجد المشير طنطاوي».

وجاءت آخر كلمات المخرجة منال الصيفي، أرملة الفنان أشرف مصيلحي، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك، قائلة: «استقبلوا أقداركم بالرضا.. فإنّ الله يعلم بكل شيء، وأنتم لا تعلمون».