وصول جثمان الفنان أشرف مصيلحي إلى مسجد المشير

وصل جثمان الفنان أشرف مصيلحي، قبل قليل، إلى مسجد المشير طنطاوي في القاهرة الجديدة لصلاة الجنازة عليه عقب انتهاء صلاة الظهر، بحضور عائلته وزملائه في الوسط الفني.

ورافق جثمان أشرف مصيلحي، زوجته المخرجة منال الصيفي، وأبناءه «كريم» و«يوسف» و«نور»، ومن المُقرر أنّ يوارى الجثمان الثرى بمقابر العائلة، فيما تستقبل الأسرة واجب العزاء، غدًا الثلاثاء عقب صلاة المغرب في مسجد المشير أيضًا.

وفاة الفنان أشرف مصلحي عن عمر يناهز الـ 49 عاما

وكان الفنان أشرف مصيلحي، قد رحل عن عالمنا مساء أمس عن عمر ناهز 49 عامًا، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وخيّم الحزن على الوسط الفني مع إعلان وفاة الفنان أشرف مصيلحي، حيث نعى الفقيد عددا من الفنانين، في مقدمتهم الفنان محمد عادل إمام، والذي كتب عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. وداعا الفنان اشرف مصيلحي»، فيما كتب الفنان حسن الرداد: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله.. ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة»، بينما كتب الفنان أحمد سعيد عبدالغني، عبر حسابه على فيس بوك، قائلًا: «البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله.. الفنان أشرف مصليحي، زوج بنت خالتي المخرجة الأستاذة منال الصيفي.. الله يرحمك يا أشرف يا طيب يا جدع».