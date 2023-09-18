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تفاصيل فعاليات «حياة كريمة» في أسبوع شباب الجامعات

كتب:

سهيلة هاني
01:40 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

كشفت مؤسسة حياة كريمة تفاصيل ملخص أسبوع شباب الجامعات والذي  جرى بالتعاون مع جامعة حلوان، موضحة أن هذه المشاركة تحدث لأول مرة  كدور أساسي للمؤسسة في محور بنية الإنسان وخاصة الشباب، لأن الشباب هم الهدف الأساسي من هذا التجمع.

أسبوع شباب الجامعات

وقالت حياة كريمة في بيان لها إنه في إطار مشاركة المؤسسة في أسبوع شباب الجامعات تضمنت فعاليتها في اليوم الثاني استقبال الطلاب وتقديم أنشطة متنوعة للتعريف بالمؤسسة والأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسة، في مختلف القطاعات والمحافظات.

وقالت دانا فودة، مدربة صحة نفسية بـ«حياة كريمة»، إن واحد من أهم أهداف حياة كريمة التي تواجدت من أجلها في أسبوع الشباب هو مساعدتهم للتعرف على أنفسهم واكتشاف أنفسهم من جديد، بالإضافة إلى تنمية مهارات الشباب ووصف ذاتهم ومشاعرهم ومعرفة ماذا يريدون على وجه التحديد.

خدمات «حياة كريمة»

وأوضحت أن الخدمات التي قدمتها ترتكز على المتطوعين الذين عملوا بجهد كبير ومن خلالهم يجرى استعراض الخدمات التي تقوم بها المؤسسة وبرنامد فاليو لإكساب الطلاب العديد من المهارات المختلفة، موضحة أن أسبوع شباب الجامعات يعتبر فرصة للشباب لتطوير مهارتهم واكتساب خبرات جديدة وتنمية القيم الوطنية والمجتمعية لدى الشباب.

 

 

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