3 أبراج الأكثر حظا مع ميلاد القمر الجديد.. حان وقت المغامرة

من بين الظواهر الفلكية المميزة التي تحدث خلال سبتمبر 2023 يأتي ميلاد القمر الجديد، اليوم الجمعة، والذي يولد في تمام الساعة 4:40 صباحا بتوقيت مصر وذلك عند درجة 21 و58 دقيقة من برج العذراء.

ماذا يسبب ميلاد القمر الجديد؟

وبحسب ما أوضحته عبير فؤاد، خبيرة الأرصاد والفلك، خلال حديثها مع «الوطن» يأتي القمر الجديد متناغما مع كوكب أورانوس، المعروف باسك كوكب التغيير والمفاجآت، وينتج عن ذلك على المستوى العام تغيرات إيجابية، وتنفيذ أفكار جديدة، والاستفادة من فرصة متاحة.

كما أن الحالة الفلكية في هذا اليوم تنشر بين الناس طاقة نُبل وكرم، وجرأة وقدرة على التميز وعلى التكيف مع التغيير، وهناك فرص لتحقيق مكاسب مالية أو اعتلاء مكانة أعلى، بحسب ما أكده عبير فؤاد.

الأبراج الأكثر حظا خلال اليوم

والقمر الجديد يمنح الأشخاص من كل الأبراج وقتا مناسبا للمغامرة، وبدء شيء جديد، كا أن الجدير بالذكر أن السبت 16سبتمبر في المساء كوكب عطارد يعاود سيره المباشر في برج العذراء في تمام الساعة 11:12 م. بتوقيت مصر.

ابتداء من يوم السبت يمنح كوكب عطارد، بحسب خبيرة الأبراج، فرص لإصلاح علاقات أو توطيد علاقات أو عقد صداقات جديدة، ويعد الوقت مناسب للتقدم بجرأة.

وعن أكثر الأبراج استفادة من القمر الجديد، هم أصحاب العذراء والجدي والثور.

تفاصيل ميلاد القمر الجديد فلكيا

وفلكيا، سبق وأوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان رسمي عن أهم الظواهر الفلكية في سبتمبر، أن

15 سبتمبر.. القمر الجديد: القمر لن يكون مرئيا في السماء طوال الليل في يوم 15 سبتمبر الجاري، إعلانا ببدء ميلاد القمر الجديد، حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيء مواجها للشمس ووجهه المظلم مواجها للأرض.