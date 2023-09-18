محاضرات لـ مروان حامد وهند صبري بالدورة السادسة في «الجونة السينمائي»

كشف مهرجان الجونة السينمائي تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر، خلال مؤتمر صحفيا، للإعلان عن برنامج المحاضرات والحلقات النقاشية والورش التي تقام ضمن فعاليات جسر الجونة السينمائي، والذي يهدف إلى خلق جسرًا بين صنّاع الأفلام الصاعدين والمخضرمين، وبين الفنانين والخبراء في الصناعة إلى جانب فتح حلقة للتواصل بين المواهب المحلية والعالمية.

ووتتسع قائمة المحاضرات المقامة ضمن فعاليات برنامج جسر الجونة السينمائي لتشمل: محاضرة في صناعة الأفلام مع المخرج مروان حامد، محاضرة الإنتاج يقدمها المنتج الأمريكي تيد هوب، ويلقي الضوء فيها على وجهات نظر قيّمة تخص عالم الإنتاج السينمائي والإعلامي، بالإضافة إلى حوار مع الفنانة هند صبري تديره المنتجة ماريان خوري، المدير الفني للمهرجان، للتعمق في مسيرتها الفنية، التي تمتد لأكثر من 25 عامًا، إذ فازت هند بجائزة أفضل ممثلة لأكثر من 30 مرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

9 حلقات نقاشية ضمن فعاليات الجونة السينمائي

وبالإضافة إلى عدد من الحلقات النقاشية التي تستكشف قوة الأفلام، باعتبارها محفزًا للتغيير الملموس في العالم، وتتعمق في الاستراتيجيات وأساليب الاستفادة من هذا الوسيط، لإحداث تغيير حقيقي في العالم، ويصل عدد الحلقات النقاشية إلى 9 حلقات من بينها: «العرب في الخارج: إعادة رسم صورة الشرق عالميًا»، «صناعة الأفلام المؤثرة: الأفعال أبلغ من الأقوال»، «السينما المصرية: أين نحن الآن وأين نذهب من هناك؟» بالإضافة إلى «الشركات في الثقافة: كيف يمكن للقطاع الخاص دعم القطاع الثقافي؟»