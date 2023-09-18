عرض أفلام مهرجان الجونة في سينما «زاوية» بالقاهرة لأول مرة

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من 13 إلى 20 أكتوبر المقبل، إذ جرى تدشين برنامج خاص لعرض أفلام المهرجان في سينما «زاوية» بالقاهرة في الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر.

يأتي ذلك انطلاقًا من إيمان مهرجان الجونة السينمائي، بأهمية نشر الثقافة السينمائية في أكبر مساحة ممكنة، وتأكيدًا لحرص المهرجان على إتاحة الأفلام المهمة ليشاهدها أكبر عدد من الجمهور.

تفاصيل عرض أفلام مهرجان الجونة في سينما زاوية

ومن المقرر أنّ يعرض فيلمين يوميًا من أفلام مهرجان الجونة، بسينما زاوية، الأول في الساعة السابعة مساءً، والثاني في العاشرة مساءًـ أما يوم الجمعة، سيكون مخصصًا لعرض أفلام «جماعة الفيلم السوداني» القصيرة والمتوسطة الطول المرمّمة حديثًا، والتي يحتفي بها مهرجان الجونة هذا العام، ضمن برنامج «عروض خاصة»، وهي الأفلام التي أنجزها مخرجون حالمون هم: سليمان النور والطيب مهدي وإبراهيم شداد، وذلك في الرابعة مساء بسينما زاوية بالقاهرة.

ربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين

مهرجان الجونة السينمائي، أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.