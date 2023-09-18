عضو اتحاد الغرف التجارية: نملك فرصا ذهبية في نشاط قطاع المقاولات خارجيا

أكد المهندس داكر عبد اللاه، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن المقاولات في مصر من القطاعات الحيوية المهمة، ويعمل بها نحو 8 ملايين مواطن، عمالة مباشرة في 35 ألف شركة مقاولات مسجلة باتحاد مقاولي التشييد والبناء.

«عبداللاه»: هناك فرص ذهبية لنشاط قطاع المقاولات

وأشار في تصريحات اليوم، إلى أنه هناك فرصا ذهبية لنشاط قطاع المقاولات المصرية خارجيًا، خاصة بالدول العربية والأفريقية ودول إعادة الإعمار ولها تاريخ مشرف خلال الفترة الماضية، من خلال إنشاء مشروعات طرق وكباري وبنية تحتية.

وأوضح أنّ نمو تصدير قطاع المقاولات المصرية، يتطلب العديد من النقاط التي يجب تنفيذها سواء من الدولة والحكومة أو القطاع الخاص، ومنها ضرورة التركيز على دول إعادة ال‘عمار مثل العراق وسوريا وليبيا واليمن وغيرها التي لنا فيها ميزة كبيرة، مثل قرب المكان واللغة الواحدة والعلاقات الوثيقة.

ودعا إلى إنشاء فروع للبنوك المصرية بها، أو الدول التي تستهدف التواجد بها بشكل عام، لتخدم نشاط الشركات المصرية هناك وتضمن حرية وأمان انتقال الأموال.

وأشار إلى أهمية وجود شركات تأمين قوية تكون جنبًا الى جنب مع الشركات للتأمين على العمالة والمعدات خاصة بالدول التي ما زال بها بعض القلاقل .

استثمار الإرادة السياسية

ودعا إلى استثمار الإرادة السياسية القوية من خلال الاستفادة من العلاقات المصرية المتميزة مع مختلف الدول والاتفاقيات المشتركة في العديد من القطاعات، في الحصول على تنفيذ مشروعات بهذه الدول .

واقترح إنشاء كيان كبير لقطاع المقاولات يجمع بين الحكومة والقطاع الخاص في تشكيل تكتل قوي لتنفيذ أي مشروعات خارج مصر برعاية وإشراف اتحاد مقاولي التشييد والبناء.

وأشار إلى أنّ قطاع المقاولات هو القاطرة الاساسية لتحقيق أي نهضة تنموية سواء عمرانية أو سياحية أو صناعية فهو الذي ينفذ مشروعات البنية التحتية من مياه وطرق وصرف صحي وكذلك إنشاء المدن السكنية والمصانع وغيرها .

ونوه إلى أن ما حدث من نهضة اقتصادية وحضارية خلال السنوات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان لقطاع المقاولات الدور الأكبر فيها سواء مدن ذكية او شبكة طرق وضعت مصر في مرتبة متقدمة في التقييم العالمي للطرق بالدول أو بناء وتأسيس مناطق صناعية ولوجستية.