«الغرف التجارية»: معارض «أهلا مدارس» توفر كل احتياجات الأسرة بأفضل الأسعار

قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير أفضل السلع بأوفر الأسعار، وذلك حتى تحصل الأسرة المصرية على كافة احتياجاتها، مشيرًا إلى أن ذلك بدأ في يناير عن طريق معارض «أهلا رمضان»، كما تم تطبيقه في معارض «أهلا مدارس».

توفير الاحتياجات الأساسية

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، أن معارض أهلا مدارس تتوافر بها كل الاحتياجات الأساسية، قائلًا «بنشوف ايه الاحتياجات اللي ممكن نوفرها تاني، كما وفرنا الكتب الدراسية بأسعار مخفضة، وهناك وحدات لقياس النظر لطلبة المدارس وكمان سعر النظارة مخفض، بالإضافة إلى توفير كل السلع الغذائية وتلك التخفيضات موجودة في كل محافظات الجمهورية».

تفاصيل المعارض في محافظات الجمهورية

واستكمل «المعارض تنطلق من صباح الغد في كل محافظات الجمهورية، عندنا 42 شادر في المراكز الرئيسية، و21 قافلة متجولة تطوف النجوع والكفور، وفيه شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص وبناخد من المنتج مباشرة إلى المعرض والجميع يتشارك في تنفيذ هذه المبادرة».